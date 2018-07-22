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أخبار البلد

انطلاق خطة قومية لمكافحة الأمراض غير المعدية بمشاركة الصحة العالمية

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:09 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفي
محمود نوفل
تحتفل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبمشاركة وزارة الصحة والسكان بإطلاق نتائج المسح الصحي القومي لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية في جمهورية مصر العربية لعام 2017، إلى جانب إطلاق الخطة القومية متعددة القطاعات لمكافحة والوقاية من الأمراض غير المعدية (2018-2022)، وذلك اليوم الأحد.

تشارك في الاحتفالية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومعالي الدكتور أحمد المنظري، المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، إلى جانب نخبة من الحضور الكريم من أكاديميين ومتخصصين في مجال الأمراض غير المعدية.

تبدأ الاحتفالية بكلمة للدكتور أحمد المنظري، يليها كلمة اللواء خيرت بركات ثم كلمة الوزيرة الدكتورة هالة زايد يليها عرض لفيلم وثائقي يستعرض الخطوات المختلفة التي تم تنفيذها أثناء تطبيق المسح الصحي القومي، في إطار توثيق العمل المشترك والتعاون المثمر بين الأطراف الثلاثة. يلى ذلك استعراض لأهم ما تم إنجازه في مجال الأمراض غير المعدية ومن أهمها عرض لنتائج المسح.

يعد المسح الصحي القومي المتدرج لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية لعام 2017 واحدًا من أهم المسوحات الصحية على المستوى القومى التى تقدم الدعم الكامل للقطاع الصحي في مصر وتوفر معلومات دقيقة عن العبء المرضي للأمراض غير المعدية وتقييم التدخلات والخدمات الصحية على المستوى المجتمعي.

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