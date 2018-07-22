ليلى عز العرب: شعري تعرض للتلف بسبب ليالي أوجيني

أكدت الفنانة ليلى عز العرب ان الشكل الذى ظهرت به ضمن أحداث مسلسل " ليالى اوجينى"، الذى تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى , جاء بعد جلسات عمل مع المخرج هانى خليفة .



وتابعت "عز العرب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، انها قامت بعمل العديد من البروفات قبل بدء التصوير للوقوف على شكل تسريحة الشعر والمكياج الذى ستظهر به داخل الاحداث حتى استقرت مع المخرج هانى خليفة على الشكل النهائي.



وأضافت: تعمدت اختيار مكياج يساعدها على الظهور بسن أكبر من عمرها الحقيقى، كما ان شعرها تعرض للتلف بسبب فورمة الشعر التى ظهرت بها.