ندوة عن ترميم المجموعة المعمارية المولوية في جمعية التراث الأربعاء

تنظم جمعية التراث والفنون التقليدية الأربعاء المقبل ندوة بعنوان"تاريخ وترميم المجموعة المعمارية المولوية بالقاهرة".



يحاضر في الندوة كل من د حسام الدين إسماعيل رئيس الجمعية، ود.علي طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصري للترميم والآثار.



التكية المولوية هي مكان استعمله المولويون كملجاء للدراويش أي المريدين المولويين، وهي مسجلة كآثار برقم 829، ومنشئها الامير شمس الدين سنقر السعدى في القرن 14 .

