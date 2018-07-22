نصائح للحفاظ على الثدي من الترهل خلال الرضاعة الطبيعية.. طرق العلاج لا تحتاج لعمليات جراحية

-نصائح للحفاظ على الثدي من الترهل

-كيفية تثبيت الثدي المترهل بعد الرضاعة الطبيعية

-الرضاعة الطبيعية تحمى من الاكتئاب

-توسع القنوات الموجودة في ثديك تؤدى للترهل



الرضاعة الطبيعية لطفلك ربما تكون واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتغذية طفلك بعيدا عن الأمراض، لكن عليك معرفة كيفية الحفاظ على الثدى من الترهل.



كشف موقع بولد سكاى عن فوائد الرضاعة الطبيعية هائلة ليس فقط بالنسبة للطفل ولكن أيضا للأم الرضاعة الطبيعية. هل تعلم أن الرضاعة الطبيعية تساعد على الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة؟ كما يساعد جسمك والرحم على وجه التحديد على العودة إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة.



كيفية تثبيت الثدي المترهل بعد الرضاعة الطبيعية ؟

يصبح ثديك ممتلئًا بالحليب بعد ولادة طفلك. ولكن عند فطم طفلك ، فإن ثدييك سوف يفقدان الحجم، ويتدلىان ويصبحان أكثر صلابة.



قد تكون مستاءً من أن ثدييك لن يكونان أبدًا نفس الشيء من جديد. لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على التغييرات في ثدييك إلى الحد الأدنى. يمكن أن تشمل التدابير الجذرية لعكس التغييرات في ثدييك الجراحة.



قدم الموقع بعض الطرق الطبيعية وغير الجراحية لمنع ترهل الثدي بعد الرضاعة الطبيعية. مع بعض الجهد ، يمكنك الحصول على ثدييك مرة أخرى.



• لماذا يحدث الترهل في النساء بعد الرضاعة الطبيعية؟

التغييرات التي تحدث في ثديك عند الحمل شديدة للغاية. الهرمونات التي تغمر جسمك عند الحمل تساعد ثدييك على الاستعداد للرضاعة الطبيعية. تتوسع القنوات الموجودة في ثديك لتستعد لانتاج الحليب ما يجعل الثدي يبدو أكبر من الطبيعي.



عندما تبدأ المرأة الإرضاع من الثدي، يصبح الثديان أكثر كثافة. مع زيادة مستويات الحليب في الثدي ، فإنها تصبح أكبر. هذا يمدد الجلد على الثديين. بمجرد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية يتقلص الثدي ولكن قد لا يكون الجلد الأقل مرونة قادرا على التعامل معها.



في كثير من الأحيان، تكون مستويات الانكماش مختلفة جدًا بالنسبة للاثنين. وقد يتقلص المرء أكثر من الآخر مما يترك الثديين غير متناسقين.



- لا تميل للرضاعة الطبيعية

أثناء قيامك بتمريض طفلك، تأكد من أنك لا تميل إلى مساعدة طفلك على الوصول إلى ثديك، بل استخدم وسادة لرفع طفلك وهذا سيساعد ظهرك وسيمنع تمدد الجلد بشكل غير ضروري.



- ارتداء حمالات الصدر الداعمة

عند احتضان الثدي مع الحليب ، يحتاج ثديك إلى كل الدعم الذي يمكنه الحصول عليه. تأكد من أنك ترتدي حمالة صدرية جيدة وداعمة أثناء إطعام طفلك. هذا سيمنع ترهل ثدييك.



- لا تأكل كثيرا من الدهون الحيوانية

ما تأكله يساهم كثيرا في لون بشرتك. الكثير من الدهون من مصادر غير نباتية ليست جيدة لمرونة بشرتك. تأكد من أنك تستهلك الدهون المتحصل عليها من مصادر نباتية مثل زيت الزيتون. الأطعمة الغنية بفيتامين B وE تعتبر كبيرة بالنسبة لمرونة بشرتك.



- الاستحمام بالتناوب الساخنة والباردة

عند الاستحمام ، استخدم طريقة بديلة. تبدأ بالماء الساخن وتنتهي بالماء البارد وتبديل بين الاثنين في الوسط. سيساعد ذلك على زيادة تدفق الدم في الجسم ما يساهم في تحسين مرونة الجلد.



- لا تفطم طفلك عن حليب الثدي فجأة

من الأفضل أن يتم الفطام بشكل تدريجي من أجل المصلحة الفضلى لكل من طفلك ولنفسك. عندما تفعل ذلك فجأة ، يختفي الحليب كله في فترة قصيرة من الزمن. لن تودع الدهون بمجرد أن تتسبب في ترهل ثدييك. بدلا من ذلك ، يجب عليك محاولة الفطام ببطء وإعطاء الوقت الكافي للمساعدة في إيداع الدهون بشكل كاف.



- لا تحاولي أن تفقد الوزن بسرعة

بعد الحمل ، تحاول النساء إنقاص الوزن بسرعة من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة أكثر من اللازم. فقدان الوزن السريع سيؤدي لفقدان بشرتك لهجة ومرونة. سرعة بطيئة وثابتة ستساعد بشرتك على التكيف مع تغيير الوزن ومنع ترهل الثديين.



• أشياء يمكنك القيام بها لمنع ترهل ثدييك بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية:



- ممارسه الرياضه

ثدييك ليس لديه الكثير من الأربطة والعضلات. أنها تحتوي على الأنسجة من الدهون والغدد على الأكثر. لكن العضلات التي تدعم الثدي يمكن ممارستها وتقويتها. سيساعد ذلك أيضًا على تحسين وضعيتك وتحسين المظهر العام لثدييك. التدريبات التي يمكنك القيام بها هي سحب الدمبل ، pushups والضغط على الصدر.



- تطبيق الكريمات على ثدييك

عند الرضاعة الطبيعية، قد لا تتمكن من تطبيق الكريمات على ثدييك حيث يمكن تناولها لطفلك. ولكن لا يزال بإمكانك القيام بذلك بعد الرضاعة الطبيعية. كريم زبدة الشيا ، كريم زبدة الكاكاو وزيت الزيتون هي بعض الأشياء التي يمكنك استخدامها للحفاظ على ثدييك ناعمة ومرطّبة ومغمورة.



- التدليك بالماء البارد والساخن

يشبه حمام الماء الساخن والبارد بالتناوب. ولكن الآن يمكنك استخدام منشفة لتدليكها مع درجة حرارة الماء البديلة. استخدم الماء الساخن لزيادة الدورة الدموية واستخدم الماء البارد (أو مكعبات الثلج) لتشديد ثديك.