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فن

ليلى عز العرب: قراري بترك مجال البنوك والاتجاه للتمثيل كان صائبا

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:58 ص
أحمد البهى
أكدت الفنانة ليلى عز العرب ان تجسيدها لادوار صعبة فى عدد من الاعمال أبرزها "ليالى أوجينى" و" فوق مستوى الشبهات"، أمر يسعدها وكانت تسعى اليها منذ فترة طويلة.

وتابعت "عز العرب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان نجاحها فى تلك الادوار يجعلها تشعر ان قرار بترك منصبها فى أحدى البنوك، والاتجاه الى التمثيل كان صائبا، مؤكدة ان كل المقربين منها لم يكونوا موافقين على هذا القرار.

يذكر ان ليلى عز العرب تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن احداث مسلسل "كارمن " الذى تقوم ببطولته كل من ريهام حجاج وشيرين ومحمد كيلانى.

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