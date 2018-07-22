رسميا.. نجل مرتضى منصور مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول للزمالك

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تعيين أمير مرتضى مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول بالنادي.



وجاءت موافقة إدارة النادي بناء على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك.



ومن المقرر أن يقوم أمير مرتضى بمهام منصبه الجديد متطوعا.

يذكر أن أمير مرتضى كان قاد مفاوضات الزمالك مع جروس لتدريب الفريق الأول بالنادي.