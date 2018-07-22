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مغني سورة الفاتحة يعتذر للأزهر وللشعب المصري.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد علي العربي، المنشد الذي قرأ الفاتحة على شكل أغنية، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس الفاتحة؛ مشيرا إلى أنه تغنى وقال "بسم الله خيرنا وبركتنا.. بسم الله نبدأ سهرتنا.. اللطيف يلطف بحالنا.. الغفور يغفر خطيئتنا ويبارك ويزيد نعمتنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، تقديم وائل الإبراشى، أن سورة الفاتحة عبارة عن دعاء وهو اقتص جزءا من الدعاء وليس قراءة الفاتحة مثلما تردد، معقبًا: "بعدين دي حاجة لا أنا مألفها ولا مخترعها ودى حاجة موجودة من 50 سنة.. جميع الأرياف على مستوى الجمهورية ترددها".

وتابع: أخشى على الناس من هذه الفتنة وهذه مكيدة للإيقاع بين الأزهر والصوفية وإذا كانت تحمل إساءة فأعتذر عنها، لافتًا إلى أنه أنشد الكلمات بعفوية كونها موجودة منذ 50 عامًا؛ مقدما الاعتذار للشعب المصري وللأمة الإسلامية والأزهر.

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