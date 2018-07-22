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ثقافة

مهرجان ملتقى السرد بمركز شباب روض الفرج

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقيم مديرية ثقافة القاهرة التابعة لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مهرجان ملتقى السرد 26 يوليو الجارى بمركز شباب روض الفرج، ويشارك فيه نخبة كبيرة من نوادى الأدب التابعة لفرع ثقافة القاهرة.

كما يقام الاثنين 30 يوليو حفل توقيع كتاب للشاعر محروس همس للنشر الإقليمي بعنوان "لولى القلب"، ويشارك فيها كل من الشرقاوى حافظ ومحمد ابو الليف وعبد الباسط الغربلى وذلك ببيت ثقافة المرج.

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