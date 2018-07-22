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ثقافة

ثورة 23 يوليو والمبادئ الستة.. ندوة في ثقافة القاهرة الكبرى الثلاثاء

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:04 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أعلنت مديرية ثقافة القاهرة تعاونها مع الإدارة العامة لثقافة المرأة فى إقامة ورشة فنية تحت عنوان"تطريز وبرى" بقصر ثقافة الريحانى خلال الفترة من 24 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل.

كما تحتفل ثقافة القاهرة بذكرى ثورة 23 يوليو بعد غد الثلاثاء بمركز شباب الاندلس،حيث تقام ندوة تحت عنوان "ثورة 23 يوليو والمبادئ الستة"، ويشارك فيها محمد أبو شادى والشرقاوي حافظ ومحمد أبو الليف.

كما تقام يوم 24 يوليو احتفالية بمركز رعاية المسنين بنادى جامعة القاهرة، وتتضمن الاحتفالية محاضرة عن الاعجاز العلمى لفضيلة الشيخ مصطفى حميدان، يعقبها عرض فنى لفرقة طرب لذوى الاحتياجات.

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