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فن

سميرة محسن: مسرح القطاع الخاص سياحي.. ورفضت العمل فيه

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:38 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة سميرة محسن رئيس قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية أنها رفضت العمل داخل مسرح القطاع الخاص , إذ أنها تفضل العمل دائمًا داخل المسرح التابع للدولة، الذى بدأت من خلاله مشوارها الفني.

وتابعت "محسن " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : انها عملت مع كبار الفنانين على خشبة مسرح الدولة فى بداية مشوارها الفنى أمثال سميحة أيوب لذا كان من الصعب عليها ان تعمل مع "المطربين والراقصين" في القطاع الخاص.

وإضافت "سميرة " انها كانت ترى ان مسرح القطاع الخاص "سياحى" وأن قيمة التذكرة الواحدة كانت تبلغ 500 جنيه.

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