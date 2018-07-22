مستشفى أسوان الجامعى مستعدة لاستقبال الحالات الحرجة في تخصص العظام.. صور

قال الدكتور عبد الله العبيدى مدير عام مستشفى أسوان الجامعى إن المستشفى دائمًا على استعداد مستمر لاستقبال الحالات الحرجة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بشكل نهائى.



وأوضح الدكتور عبد الله العبيدى فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه توجد منظومة تعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة ومؤسسة الرئاسة من خلال مبادرة تعامل بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتعتمد هذه المنظومة على قيام الحالات المرضية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة ويتم التحويل للحالات المرضية التى فى حاجة لتدخل جراحى للمستشفيات الجامعية ومنها على سبيل المثال مستشفى أسوان الجامعى ، وخاصة فى ظل توافر المستلزمات والأجهزة الطبية ، بجانب توافر الكوادر البشرية من الجراحين بها .



وأضاف مدير عام مستشفى أسوان الجامعى أنه توجد ثلاث لجان يتم التعامل معها وهى لجنة لحالات العظام وأخرى لجراحات الأورام وثالثة للقسطرة القلبية، مؤكدًا أنه لا توجد أى قوائم إنتظار بالنسبة لحالات جراحات الأورام أو القسطرة القلبية، وفى حالة إحتياج أى حالة للأورام مثلًا لتدخل جراحى عن طريق المستشفى يتم التعامل معها فورًا ، فيما أن حالات العظام فقط هى التى يوجد بها قوائم ويتم التعامل معها عن طريق التسجيل للحالة المرضية على موقع وزارة الصحة ويتم التعامل مع بيانات المريض وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه خلال أسبوعين .



وتابع العبيدى أنه فى إطار التعاون بين مستشفى أسوان الجامعى ومستشفيات وزارة الصحة فإنه على سبيل المثال يتم تحويل أى حالة مرضية بمستشفى دراو او مستشفى كوم أمبو التى تتوافر بها مستلزمات طبية فقط دون توافر الجراحين للمستشفى الجامعى لسرعة التعامل الجراحى معها لتوافر الجراحين المتخصصين بها ، بجانب توافر 9 غرف عمليات مجهزة بها .



وزار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، جامعة أسوان فى مارس الماضى وافتتح عددًا من الوحدات بمستشفي أسوان الجامعي كالغسيل الكلوي، والرنين المغناطيسي، وطب الأسنان، بالإضافة إلى إفتتاح 9 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة الواحدة بالمستشفى .



وأكد الوزير أهمية تقديم الدعم لجامعة أسوان لإستكمال مسيرة التطوير في المجال الطبى ، وتحقيق طفرة إنشائية تنموية علمية بجامعة أسوان التى تمثل منارة للثقافة والتنوير بجنوب صعيد مصر .