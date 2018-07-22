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ثقافة

شعبان عبدالمنعم: تابوت الإسكندرية ليس كتمثال المطرية.. وجار فحص القاعدة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
رفض شعبان عبد المنعم مدير ترميم متحف خوفو ومسئول التغليف بقطاع مشروعات الآثار، تشبيه عملية استخراج ونقل تابوت الإسكندرية بتمثال المطرية، مشيرا إلي أن عملية رفع التابوت ونقله تمت بشكل سليم.

وتابع في تصريحات خاصة لصدي البلد: وجدنا في قاعدة التابوت بعد شفط المياه طبقة من طين ورمل وملاط، وكانت تغطى جزءا من الهياكل العظمية بسمك اكثر من 5 سم، وتم التخلص منها بعد أن أخذنا عينة منها للفحص والدراسة.

يذكر أن شعبان شارك في عملية فتح التابوت وفحصه من الداخل، والتابوت تم نقله إلى منطقة آثار مصطفى كامل بالإسكندرية لتنظيفه وفحصه بعد ترميمه وصيانته.

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