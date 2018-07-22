ترامب يتسبب باندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

صرح برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بأن الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت، بسبب التعريفات الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية، قال لومير للصحفيين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة "G20" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إن الجميع في مجموعة العشرين باتوا يعرفون أن الحرب التجارية مع واشنطن صارت أمرا واقعا.



وأضاف أن هذه الحرب لن يخرج منها فائزون، وأنها لن تخلف سوى الخاسرين، وستدمر فرص العمل وستمثل خطرا على نمو الاقتصاد العالمي.



ودعا لومير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ زمام المبادرة نحو الحوار مع أوروبا، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية لن تتمكنمن التقدم بمقترحاتها لحل الأزمة من دون ذلك.



وأشا إلى أن التجارة العالمية لا يمكن أن تسير وفقا لقانون الغاب، وانه من غير المقبول أن يعاني الأوروبيون بسبب الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.



وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات مضادة لواشنطن في حال تنفيذ قانون الرسوم الجديد على البضائع الأوروبية، وأن الاتحاد لن يدخل في مفاوضات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية من الألومنيوم والصلب.



وكان دونالد ترامب وصف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بأنه العدو الأول للولايات المتحدة، وأن عليه أن يدفع فاتورة استغلاله لها، والتي تشي يعدم وجود نية للتراجع لدى ترامب.