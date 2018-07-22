ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتسبب باندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:59 ص
دونالد ترامب وعلما
دونالد ترامب وعلما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
حسام رضوان
صرح برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بأن الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت، بسبب التعريفات الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية، قال لومير للصحفيين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة "G20" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إن الجميع في مجموعة العشرين باتوا يعرفون أن الحرب التجارية مع واشنطن صارت أمرا واقعا.

وأضاف أن هذه الحرب لن يخرج منها فائزون، وأنها لن تخلف سوى الخاسرين، وستدمر فرص العمل وستمثل خطرا على نمو الاقتصاد العالمي.

ودعا لومير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ زمام المبادرة نحو الحوار مع أوروبا، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية لن تتمكنمن التقدم بمقترحاتها لحل الأزمة من دون ذلك.

وأشا إلى أن التجارة العالمية لا يمكن أن تسير وفقا لقانون الغاب، وانه من غير المقبول أن يعاني الأوروبيون بسبب الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات مضادة لواشنطن في حال تنفيذ قانون الرسوم الجديد على البضائع الأوروبية، وأن الاتحاد لن يدخل في مفاوضات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية من الألومنيوم والصلب.

وكان دونالد ترامب وصف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بأنه العدو الأول للولايات المتحدة، وأن عليه أن يدفع فاتورة استغلاله لها، والتي تشي يعدم وجود نية للتراجع لدى ترامب.

ترشيحاتنا

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

رسميا.. نجل مرتضى منصور مشرفا عاما على الكرة بالفريق الأول للزمالك

طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

تركي آل الشيخ يعلن عن عمل يجمعه بأنغام

طارق حامد يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

حقيقة وجود عشرات الأنبياء دفنوا أسفل صحن الكعب ..فيديو

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

سر تراجع ترامب عن تصريحاته بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

كلوب: صلاح يعلم ما يريده في مسيرته.. وتعافى تماما من إصابته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

فيديو

محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟