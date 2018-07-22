الشناوي: تحويل الأعمال السينمائية لدراما تليفزيونية لم تنجح

أكد الناقد طارق الشناوى ان معظم الاعمال السينمائية التى تحولت إلى أعمال تليفزيوينة مثل قلبى والزوجة الثانية والثلاثية، لم تحقق نجاحا؛ بسبب طول عدة الحلقات عكس الايقاع السريع الموجود بالسينما.



وأضاف الشناوى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، ان الجمهور عادة ما يرتبط بالعمل السينمائى الذى يظل فى الذاكرة لذا يكون هناك تحدٍ كبير بالنسبة لصناع الاعمال التليفزيونية، خاصة إذا كان العمل السينمائى ناجح.



يذكر ان المنتج هانى أسامة أعلن منذ عدة أيام تحويل رواية ميرامار الى عمل تليفزيونى، وكان قد سبق وان تم تقديمها فى عمل سينمائى شهير قامت ببطولته الفنانة الراحلة شادية.