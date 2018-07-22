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فن

إقبال جماهيري لـ سنو وايت في ثاني عروضه بـ القومى للمسرح

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
احمد البهي
شهد العرض المسرحى "سنو ايت" إقبالا جماهيريا كبيرا في ثاني عروضه بالملتقى الأول لمسرح الطفل ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة على مسرح متروبول. كما شهد تفاعل كبير بين صناع العمل والجمهور الذي طالب بإعادة عرض المسرحية في موسم جديد.

بدأ العرض في الثامنة مساء وحضر مجموعه من فنانى المسرح منهم المخرج مجدي الهوارى والمخرج تامر كرم والمخرج حسام الشاذلي والفنان طارق الدسوقي والمخرج عصام الشويخ والفنان شريف عواد وفريق عمل مسرحية حنان في بحر المرجان المشارك من قصر ثقافة أسوان.

قال مخرج العمل محسن رزق إن العرض حقق 34 ألف مشاهد وهي أعلى نسبة مشاهدة في عروض الأطفال لعام 2017 و.قدم الشكر لإدارة المهرجان لدعمها العرض.

وأكدت الفنانة عزة لبيب مدير ملتقى الطفل أن الإقبال الجماهيري والزحام على عرض سنواويت في ثاني حفلاته يؤكد نجاح الملتقى في جذب الجمهور. مشيرة أن فكرة إعطاء المهرجان الفرصة لعرض الأطفال. للمرة الأولى. أثبتت نجاحها. وأضافت أن هذا يؤكد نجاح فكره إقامة مهرجان مخصص للأطفال وهي الخطة التي وعد بتنفيذها الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان العام القادم بالتعاون مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

"سنو وايت" بطولة مروة عبد المنعم، عايدة فهمى، مصطفى حجاج، باسم قناوى، علاء النقيب، هشام عادل، شاما منصور، كريم عبد الشافى، عبد الحميد محمد، عبد الله جمعة والطفلة فرح شادى، أشعار خالد الشيبانى، ألحان حسن دنيا، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى حجاج، إعداد وإخراج محسن رزق.تدور أحداثه حول قصة سنواويت والأقزام السبعة.

جدير بالذكر المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالى وحتى ٢ اغسطس المقبل.

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