معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

أحيا الفنان اللبناني، معين شريف، مساء أمس السبت، ثاني حفلات "ليالي الصيف الغنائي في طابا هايتس.



وبدأ معين الحفل بموال "طال الزمان"، موجها شكره إلى مصر الغالية التي دائما ما تجمع كل العرب مثل الفلسطينين والأردنيين الحاضرين هذه الليلة.



وأضاف أنه وكل الحضور من فلسطين والأردن يوجهون لمصر هذه الأغنية وهي "مصر التي في خاطري" والتي تجاوب معها الحضور بشكل كبير.



وبعدها قدم عدد من أغانيه مثل "شو بتشبهك تشرين "بعدك "، هذا بخلاف أغاني نجوم الطرب الراحلين وهم كوكب الشرق، أم كلثوم التي غني لها "ألف ليلة وليلة" ، و لوديع الصافي "على رمش عيونها وكله جديد في جديد" و"دار يا دار وغنى أيضا لوديع "عظيمة يا مصر يا أرض النعم"، بالإضافة إلى أغاني"قطعلي قلبي"، "عندك بحرية يا ريس".



حضر الحفل الذي استمر للساعات الأولي من الفجر ، عدد كبير من الجاليات العربيه وايضًا انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي.