الزمالك ينهى صفقة فرجاني ساسي.. واللاعب في القاهرة خلال 48 ساعة

أجرى اللاعب التونسي فرجاني ساسي، اتصالا هاتفيا بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، لحسم انضمامه للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية .
وتم خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت اللاعب التونسي، مع مرتضى منصور الاتفاق على كافة تفاصيل الخاصة بانضمامه إلى القلعة البيضاء.
وكشف رئيس نادي الزمالك ، أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سيوقع عقدا مدته ثلاثة مواسم، وان اللاعب سيصل إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين.
وتم خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت اللاعب التونسي، مع مرتضى منصور الاتفاق على كافة تفاصيل الخاصة بانضمامه إلى القلعة البيضاء.
وكشف رئيس نادي الزمالك ، أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سيوقع عقدا مدته ثلاثة مواسم، وان اللاعب سيصل إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين.