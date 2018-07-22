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رياضة

الزمالك ينهى صفقة فرجاني ساسي.. واللاعب في القاهرة خلال 48 ساعة

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي ملك موسي
أجرى اللاعب التونسي فرجاني ساسي، اتصالا هاتفيا بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، لحسم انضمامه للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وتم خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت اللاعب التونسي، مع مرتضى منصور الاتفاق على كافة تفاصيل الخاصة بانضمامه إلى القلعة البيضاء.

وكشف رئيس نادي الزمالك ، أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سيوقع عقدا مدته ثلاثة مواسم، وان اللاعب سيصل إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين.

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