الزمالك ينهى صفقة فرجاني ساسي.. واللاعب في القاهرة خلال 48 ساعة

أجرى اللاعب التونسي فرجاني ساسي، اتصالا هاتفيا بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، لحسم انضمامه للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية .



وتم خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت اللاعب التونسي، مع مرتضى منصور الاتفاق على كافة تفاصيل الخاصة بانضمامه إلى القلعة البيضاء.



وكشف رئيس نادي الزمالك ، أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سيوقع عقدا مدته ثلاثة مواسم، وان اللاعب سيصل إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الفريق خلال اليومين القادمين.