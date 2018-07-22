ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الزيارة في القومي.. وقلعة الموت على مسرح الجمهورية

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تقام اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة ال11 للمهرجان القومي للمسرح ( محور عن الكتابات الجديدة ) يدير الندوة سما إبراهيم، ويتحدث فيها احمد خميس، وعبد الناصر حنفى بالمجلس الأعلى للثقافة، ويعرض مسرحية "سرد أحداث موت معلن " للمخرج محمد عز الدين على مسرح ميامى في السادسة مساء. ويشهد المسرح القومي عرض "الزيارة " للمخرج محمد جبر في العاشرة والنصف مساء.

كما يعرض"قلعة الموت" للمخرج مناضل عنتر على مسرح الجمهورية في الثامنة مساء، وفي السادسة مساء يعرض"مهاجر بريسبان" للمخرج محمد عبد المولى على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية ، ويعرض في الثامنة مساءا عرض " قابل للاشتعال" للمخرج أشرف على مسرح مركز الجيزة الثقافى . وضمن عروض ملتقى الطفل تعرض مسرحية "حنان في بحر المرجان " للمخرج عمرو حمزة على مسرح متروبول في الثامنة مساءً.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ،تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أماكن بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

وفاة ملياردير بسبب خبر كاذب

قطر تنفق على تنظيم كأس العالم 20 ضعف ما أنفقته روسيا

طارق حامد يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية

الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وروسيا بشأن سوريا

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. 98.17% للطب و 97.92% للأسنان و96.8% للصيدلة .. والهندسة مرحلة ثانية

7 مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر مليون فرصة عمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

فيديو

محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو
ناقد فني: رد قلبي فيلم صنعه رجال ثورة 23 يوليو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟