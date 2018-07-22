الزيارة في القومي.. وقلعة الموت على مسرح الجمهورية

تقام اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة ال11 للمهرجان القومي للمسرح ( محور عن الكتابات الجديدة ) يدير الندوة سما إبراهيم، ويتحدث فيها احمد خميس، وعبد الناصر حنفى بالمجلس الأعلى للثقافة، ويعرض مسرحية "سرد أحداث موت معلن " للمخرج محمد عز الدين على مسرح ميامى في السادسة مساء. ويشهد المسرح القومي عرض "الزيارة " للمخرج محمد جبر في العاشرة والنصف مساء.



كما يعرض"قلعة الموت" للمخرج مناضل عنتر على مسرح الجمهورية في الثامنة مساء، وفي السادسة مساء يعرض"مهاجر بريسبان" للمخرج محمد عبد المولى على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية ، ويعرض في الثامنة مساءا عرض " قابل للاشتعال" للمخرج أشرف على مسرح مركز الجيزة الثقافى . وضمن عروض ملتقى الطفل تعرض مسرحية "حنان في بحر المرجان " للمخرج عمرو حمزة على مسرح متروبول في الثامنة مساءً.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ،تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.