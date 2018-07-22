بالصور.. ننفرد بأسرار جديدة عن تابوت الإسكندرية

و على

ثار الإسكندرية، لعمل مجسات بهذه الارض للتأكد من خلوها من الشواهد الأثرية من عدمه.



وتابع: فإذا بالمفاجأة تحدث بالعثور على رأس من المرمر مشوه الوجة غير واضح المعامل ارتفاعه حوالى 40 سم، وتوالى الحفر من قبل تفتيش الاثار ليتم العثور على تابوت ضخم من الجرانيت الاسود، مكون من غطاء ضخم يأخذ شكل خماسى الأوجه وبدن التابوت بطول 180 سم وسمك جدار التابوت 27 سم.



وقال: على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتخصصات المختلفة لرفع ونقل التابوت من موقعه ونقله إلى أحد المناطق الأثرية، وتم تشكيل لجنة اثرية برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى وعضوية رئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس الادارة المركزية للاثار المصرية للوجه البحرى ومديرعام اثار الاسكندرية وبمعاونة الادارة العامة لترميم اثار الاسكندرية،وتم نقله إلي منطقة مصطفي كامل الأثرية.



وردا على ما اثير حول التابوت، قال أنه بمجرد رفع غطاء التابوت، طلب الدكتور مصطفى وزيرى من الترميم أخذ عينة من المياه الموجودة بداخله، وتم بالفعل أخذ العينة سترسل لمعامل الفحوص والتحاليل بقطاع المشروعات، وذلك لمعرفة نسبة الأملاح وانواع البكتريا الموجودة وغيرها من الفحوص، لمعرفة هل هذه المياه صرف صحي او مياه جوفية، واستخدام هذه النتائج فى معرفة نوع التلف لوضع خطة العلاج المناسبة.



وتابع: المياه داخل التابوت كانت بارتفاع حوالى 40 سم، ولذلك تم استخدم الة شفط ذات ضغط قليل لسحب هذه المياه، والتى تم تجميعها لإلقائها خارج المنطقة، والصورة التى ظهر فيها احد الافراد يقوم بسكب المياه فى الشارع، إنما هو تصرف من شخص دون توجيه بعمل هذا، ولا اعلم اذا كان من افراد الاثار ام لا؟.



وعن ما أُثير عن تغير التابوت بسبب إختلاف لونه ما بين كشفه وإستخراجه، قال: تغير اللون طبيعي بعد تعرض التابوت للشمس، حيث حدث جفاف لسطح التابوت بشكل تام فظهر باللون الأشهب او الرمادى "تجيير على سطح الاثر"، وحفاظا على العظام بداخله تم تغليفه وتغطيته بالكامل بالبلاستيك والشاش، حفاظا على ما بداخله لحين استخراجه بشكل آمن.



وقال: هذا التابوت هو كشف مهم للإسكندرية، خاصة من حيث الضخامة لم يظهر فى الاسكندرية من قبل توابيت بهذه الضخامة، وأؤكد ان تابوت الاسكندرية لم يكن نسخة من تمثال المطرية، حيث تمت ادارة الموقع الاثرى بشكل مناسب، وتضافرت كل الجهود والتخصصات من اجل رفع ونقل التابوت،واستخراج الهياكل العظمية بشكل متكامل حفاظا على سلامتها من التعرض للضرر، وتمت الاستعانة بعمال قفط المتخصصين فى الحفائر ورفع ونقل الآثار ثقيلة الوزن كبيرة الحجم،حيث قاموا برفع الرديم وكشف جسم التابوت وتصبينه لرفعه باستخدام الونش ووضعه على شاحنة نقل ثقيلة.



وتابع: كما قام فريق الترميم بتناول الهياكل العظمية واستخراجها من التابوت ووضعها فى صناديق خشبية، واستخدمت مواد تغليف لعمل التدعيم والتوسيد والحماية للجماجم الثلاث وباقى الهياكل العظمية لمنع الاحتكاك بين القطع وبعضها،ثم تم غلق هذه الصناديق وتغطيتها بالكامل بالبولى ايثيلين (البلاستيك)، كعملية عزل عن البيئة الخارجية لحين عمل الأقلمة لهذه القطع على البيئة الجديدة عليها.



وإستطرد قائلا: واستكمالا لهذه الاعمال، سوف يتولى فريق اخر من متخصصى الانثروبيولوجى ومتخصصى ترميم وصيانة المومياوات والبقايا الآدمية اعمال الفحوص والدراسة، وغيرها من اعمال الصيانة والترميم للحفاظ على هذه المومياوات تمهيدا لعرضها.



وعن وجود المظلة القماش الموجودة بالموقع،قال: كانت موجودة قبل ان تصبح المنطقة فى حوزة تفتيش اثار الأسكندرية، وقد حمت فريق العمل من حرارة الشمس الحارقة على مدار يومين عمل متواصل، لرفع ونقل التابوت وبالرغم من هذا اصيب اثنين من الزملاء بضربة شمس وتعب كبير بسبب الحرارة المرتفعة والعمل الشاق.

كشف شعبان عبد المنعم مدير ترميم متحف خوفو ومسئول التغليف بقطاع مشروعات الآثار، الذي شارك في إستخراج ونقل وفحص تابوت الإسكندرية، أسرارا جديدة عن التابوت وننفرد بنشرها.وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": بدأت قصة التابوت في يوليو الماضى عندما قام أحد المواطنين بهدم بيته القديم، وأحضر عمال لحفر الاساسات تمهيدا للبناء، فإذا باربعة من العمال تنهار الأرض من تحتهم، الفورتحركت شرطة السياحة والآثار وتفتيش آ