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أخبار البلد

الهجرة: نبيلة مكرم تجيب على أسئلة المصريين بالخارج في لقائها بصدى البلد

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحتها بموقع فيس بوك أن وزيرتها السفيرة نبيلة مكرم ستحل ضيفة على موقع صدى البلد ظهر اليوم الأحد في بث مباشر، للرد على أسئلة المصريين.

وقالت الوزارة إن الوزيرة ستجيب على أسئلة المصريين بالخارج وتكشف تفاصيل منتدى "في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" الذي يقام ٣٠ يوليو الجاري.

يذكر أن الوزيرة ستتحدث عن جمعية "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية والمرشحين لها، وما تم حول خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

وتكشف الوزيرة خلال الندوة عن تفاصيل مقترح إنشاء صرح طبي عالمي وأكاديمية طبية متطورة تهدف لتخريج أطباء ذو كفاءة عالية، بالإضافة الى ملامح مؤتمر مصر تستطيع القادم والعلماء المشاركين فيهنوموعد انطلاقه وتفاصيل مؤتمر العودة للجذور المقرر انطلاقه في 30 يوليو.

كما تتحدث أيضا عن مقترح آلية تنظيم عمل الجاليات، الذي سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل تقديمه رسميا، وآلية طرحه على الجاليات، ومصير مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج.

إضافة إلى ذلك متابعة الوزارة لقضايا المصريين بالخارج كقضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام، ومصير مشروع إعفاء السيارات جمركيا وآخر ما تم حوله.

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