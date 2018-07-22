مفاجأة.. أماكن بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الثانية

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات لعام 2018، التى ينفرد موقع " صدى البلد" الإخباري بنشرها، عن توافر أماكن بكليات الهندسة بالمرحلة الثانية للتنسيق في 7 كليات على مستوى الجمهورية، وبذلك لن يكون هناك حد أدنى لكليات الهندسة فى المرحلة الأولى، وسيتم قبول كافة الطلاب من الشعبة الهندسية الذين تقدموا للكلية وحصلوا بحد أدنى على 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر في كليات الهندسة، وسينخفض تنسيق هذه الكلية لأقل من 93% أو قد يتوقف عند هذه النسبة.



ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الأحد، عن أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 402.5 درجة بنسبة 98.17% ، والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 401.5 درجة بنسبة 97.92%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة 397 درجة بنسبة 96.8%.