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وزير المالية الفرنسية: لا مفاوضات تجارية مع أمريكا قبل سحب التعريفات الجمركية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي قد لا يفكر في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.

وتابع لو مير في حديث للصحفيين في مؤتمر لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بوينس أيرس إنه لا يوجد أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. ومضى يقول إن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية.

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