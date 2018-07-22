انفراد لـ صدى البلد.. أماكن في كليات الحاسبات والألسن بالمرحلة الثانية

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات لعام 2018، التى ينفرد موقع " صدى البلد" الإخباري بنشرها، عن توافر أماكن فى كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والتجارة والآداب، والألسن، بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.



ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 402.5 درجة بنسبة 98.17% ، والحد الأدنى لكليات طب الأسنان 401.5 درجة بنسبة 97.92%، والحد الأدنى لكليات الصيدلة 397 درجة بنسبة 96.8% .



كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.