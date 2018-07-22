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أخبار العالم

مدير المخابرات الأمريكية: لم أقصد عدم احترام ترامب بعد لقائه مع بوتين

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:32 ص
رويترز
قال دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، السبت، إنه لم يكن يقصد أبدا إبداء عدم احترام للرئيس دونالد ترامب من خلال ما وصفه "برده غير الملائم" على أنباء اعتزام ترامب عقد قمة ثانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدر كوتس بيانا للحد من الأضرار الناجمة عن حديث أدلى به خلال منتدى أمني بمعهد أسبن في كولورادو يوم الخميس وعبر خلاله عن دهشته من الأنباء التي قالت إن ترامب يعتزم عقد قمة أخرى مع بوتين.

وقال كوتس "بعض التغطية الصحفية لم تدرك (حسن) نواياي برد فعلي على الأنباء العاجلة التي أُبلغت بها أثناء مقابلة على الهواء. لم أقصد برد فعلي، الذي أقر بأنه لم يكن ملائما، توجيه أي إهانة أو انتقاد لأفعال الرئيس".

وأضاف في بيانه "أنا وكل العاملين في المخابرات ملتزمون بتوفير أفضل المعلومات المتاحة وكل الدعم لجهود الرئيس ترامب الحالية لوقف محاولات روسيا للتدخل في انتخابات مقبلة وبناء علاقات دولية قوية من أجل إرساء السلام ونزع الأسلحة النووية من الأنظمة الخطرة وحماية وطننا وحلفائنا".

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