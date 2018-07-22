لاعبة مشي على الحبل المشدود تدهش سكان باريس بعرض مثير

أدهشت الفرنسية تاتيانا موسيو بونجونجا لاعبة المشي على الحبل المشدود مئات من سكان باريس، السبت، باستعراض تضمن سيرا على حبل معلق على ارتفاع 35 مترا عن الأرض في حي مونمارتر الجبلي بشمال باريس.



ومشت بونجونجا (34 عاما) على حبل معلق برافعة صوب كنيسة ساكري كور على أنغام فرقة موسيقية دون أي معدات تأمينية وهي لفتة رأي كثيرون من المشاهدين أنها تحطيم للأعصاب.



وقالت المتفرجة جينفر مانديلبوم لرويترز" كان أمرا مثيرا للدهشة وخطيرا. لقد أدهشني فعلا . لاحظت أنه لم يكن هناك إجراءات تأمين.



كان هناك كثير من الألعاب البهلوانية. قضيت وقتا ممتعا فعلا".