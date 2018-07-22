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ثقافة

ننشر فيديو جديد لرفع ونقل تابوت الإسكندرية

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
حصل موقع "صدى البلد"، على فيديو جديد لعملية رفع تابوت الإسكندرية وتحميله علي سيارة كبيرة، ونقله إلى منطقة آثار مصطفي كامل لتنظيفه وفحصه خلال الأيام القادمة.

وكشف شعبان عبد المنعم مدير ترميم مركب خوفو ومسئول التغليف بمشروعات الآثار أن التابوت ضخم من الجرانيت الاسود مكون من غطاء ضخم يأخذ شكل خماسى الأوجه، وبدن التابوت بطول 180 سم وسمك جدار التابوت 27 سم، وتم التنسيق مع الجهات المعنية والتخصصات المختلفة لرفع ونقل التابوت من موقعه ونقله.

وأضاف لـ"صدى البلد": تمت الاستعانة بعمال قفط المتخصصين فى الحفائر ورفع ونقل الآثار ثقيلة الوزن كبيرة الحجم، وقاموا برفع الرديم وكشف جسم التابوت وتصبينه لرفعه باستخدام الونش ووضعه على شاحنة نقل ثقيلة.

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