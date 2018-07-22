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أخبار العالم

بث ماشر.. مراهق يطلق النار على جدته ويحتجز رهائن في لوس أنجلوس

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:58 ص
شرطة لوس أنجلوس
شرطة لوس أنجلوس
حسام رضوان
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن رجل مسلح يحتجر عددا من الرهائن داخل متجر للبقالة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، ما دفع لاحتشاد قوات الشرطة حول المتجر.

وقالت الشرطة إن المشتبه به في سن المراهقة أطلق الرصاص على جدته وفتاة تصغره عمرا في وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن الشاب اصطدم بسيارة جدته وفر إلى داخل المتجر بعد مطاردة الشرطة له.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد الرهائن داخل متجر "جوز" غير معروف، إلا أن البعض خرجوا من الداخل سالمين.

ولا تزال الشرطة تتواصل مع المشبه به لمحاولة الوصول إلى حل سلمي.

وقال ديفيد أورتيز المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس ان 18 سياراة إسعاف وأكثر من 100 من رجال الإطفاء في موقع الحدث الآن.

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