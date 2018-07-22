مدير المعهد الفني للقوات المسلحة لـ «صدى البلد»: هناك مقلدات ومعامل حديثة داخل المعهد للأسلحة المختلفة يتدرب الطالب عليها.. ونقوم بتأمين المنظومة الفنية للقوات المسلحة

اللواء أركان حرب «إبراهيم مخلوف»:

المعهد يخرج ضابطا فنيا مسئولا عن عملية التأمين الفني المعدات داخل القوات المسلحة

يتم إعداد الطالب بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا على أعلى مستوى

توفير جميع المقومات والتكنولوجيا الحديثة للطالب داخل المعهد للطلبة

طورنا المناهج الدراسية خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية

بعثات مستمرة لإرسال ضباط المعهد للدول المختلفة لتعلم الجديد في عملية التأمين الفني للأسلحة

وعن حياة الطالب الدراسية، قال اللواء أركان حرب إبراهيم مخلوف إن "الطالب يدرس 3 سنوات داخل المعهد، وبعد تخرجه، يأتي إلينا لمدة 6 أشهر، يأخذ فيها الفرقة التطبيقية، ثم يذهب لوحدته مباشرة".





وأكد مدير المعهد الفني للقوات المسلحة أن هناك تعاونا كبيرا بين المعهد الفني والكلية الفنية العسكرية، وذلك لأن الكلية والمعهد يكملان بعضهما البعض، في إطار عملية تأمين المنظومة الفنية لمعدات القوات المسلحة المختلفة.

قال اللواء أركان حرب «إبراهيم مخلوف»، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إن المعهد الفني يخرج ضابطا فنيا مسئولا عن عملية التأمين الفني للمعدات داخل القوات المسلحة، وذلك في تعاون وثيق مع خريجي الكلية الفنية العسكرية، موضحا أنه بعد التخرج يذهب الخريجون إلى جميع وحدات وورش القوات المسلحة لتصليح ورفع كفاءة الأسلحة المختلفة.وأضاف «نصر»، خلال كلمة له مع المحررين العسكريين بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، الدفعة 47 معهد فني دفعة لمشير محمد حسين طنطاوي والجامعين دفعة يناير 2018، أنه يتم إعداد طلبة المعهد الفني للقوات المسلحة، بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا على أعلى مستوى، كما يتم توفير جميع المقومات والتكنولجيا الحديثة للطالب داخل المعهد، ليكون فردا فنيا مقاتلا، لمجابهة التحديات والعدائيات المختلفة.وأشار إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع الكلية الفنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع أفرع وإدارات القوات المسلحة، لتكون مناهج الدراسة مواكبة لأحدث التكنولوجيا الموجودة في الأسلحة المنضمة الحديثة للقوات المسلحة.وكشف مدير المعهد الفني للقوات المسلحة عن أن المعهد يأخذ طلبة ثانوية عامة سواء كانوا علمي علوم أو علمي رياضية، بحد أدنى 65%، كما يأخذ طلبة ثانوي صنايع بحد أدنى 75%، كما أن هناك بعثات تدريبية مستمرة داخل معهد الفني للقوات المسلحة لإرسال ضباط المعهد الفني لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، لتعلم الجديد في عملية التأمين الفني للأسلحة المختلفة.ورد على سؤال لـ «صدى البلد» حول العملية التدريبية التي يتلقاها الطالب داخل المعهد الفني، قال اللواء أركان حرب إبراهيم مخلوف إن هناك مقلدات ومعامل حديثة داخل المعهد للأسلحة المختلفة، وذلك لتدريب الطالب عليها، كما أن المعهد يمتلك أحدث الفصول على مستوى الشرق الأوسط لاكتشاف الأعطال.وأضاف "مخلوف" أنه يوجد داخل المعهد جميع التخصصات ومدة الدراسة تبلغ 3 سنوات، وأن المعهد يغطي منظومة التأمين الفني لمعدات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، وذلك بعد إمداد القيادة العامة للقوات المسلحة بأحدث المعدات والأجهزة للأفرع والإدارات الخاصة بالقوات المسلحة.وأضاف أن إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة في عام 1968، كان الهدف منه تخريج ضابط قادر على تأمين منظومة التأمين الفني للقوات المسلحة، سواء كان صيانة وإصلاحا وإمدادا وتموينا، وبناءً على هذا سيكون الضابط مسئولا عن التأمين الفني للقوات المسلحة.وأوضح أن هناك اختبارات شديدة الصرامة سواء كانت طبية أو رياضية، وإذا تم قبوله، يبقى في فترة إعداد عسكري في الكلية الحربية، ويتم تخريجه «ضابط مقاتل وفني مقاتل».وتابع: «يتميز الطالب المعهد الفني للقوات المسلحة بالتميز في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والمناهج الدراسية للمعهد من أفضل مناهج التطوير في مصر، ويتم تخريج الضابط الفني لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم في الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملي على المعدات».في نهاية كلمته، وجه اللواء أركان حرب «هشام نصر»، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، رسالة إلى الطلبة الخريجين، طالبهم فيها بالحفاظ على المكتسبات التي تعلموها أثناء فترة دراستهم بالكلية، وضرورة الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالهم، لكي يواكبوا التكنولوجيا الحديثة.