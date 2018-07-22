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اللواء مصطفى الحناوي قائد القوات الجوية الأسبق.. شارك في 5 حروب وطار مستقلا 22 نوعا من الطائرات

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:20 م
اللواء مصطفى الحناوي
اللواء مصطفى الحناوي
محمد إبراهيم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تخريج دفعات عسكرية جديدة، بحضور الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والوزراء والشخصيات العامة.

وقد حملت الدفعة 85 جوية، اسم دفعة اللواء طيار أركان حرب مصطفى شلبى الحناوى، وينشر موقع "صدى البلد" السيرة الذاتية له فيما يلي:

ولد اللواء طيار أركان حرب مصطفى شلبى الحناوى عام 23 مايو 1924 في محافظة البحيرة، مركز إيتاى البارود قرية كفر عوانة، وحصل على شهادة الابتدائية سنة 1937 من مدرسة الأورمان ثم انتقل إلى المدرسة السعيدية الثانوية، حيث كان النظام الثانوية العامة خمس سنوات ويحصل التلميذ على شهادة الثقافة العامة بعد الأربع سنوات الأولى وعلى شهادة البكالوريا بعد السنة الخامسة.

ثم أعلنت الكلية الحربية عن دفعة جديدة سنة 1942، وتقدم اللواء الحناوى، وكان من أوائل الخريجين، ثم تم توزيعه على سلاح القوات الجوية وكانت دراسة القوات الجوية عامين فقط، وتخرج وكان أيضا أول الدفعة في القوات الجوية.

خرج اللواء الحناوى في بعثات خارجية في المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى، واشترك في التدريبات العديدة في سلاح الطيران البريطانى وفي منطقة القنال سواء في الطلعات الجوية أو التدريبات الأرضية وحصل على 15 دورة تدريبية، وقام بالطيران على 22 نوعا من الطائرات، كما حصل على درجة ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية "فروتر" من الاتحاد السوفيتى سنة 1959، وتولى قيادة معهد دراسات الحرب الجوية وعمل بدورة أركان حرب.

شارك في خمس حروب هي: "حرب 1948 - العدوان الثلاثى عام 1956 - حرب 1967 - حرب الاستزاف 67-1969 " وحرب أكتوبر.

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