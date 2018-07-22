انتخاب رئيس جديد للجنة الانتخابات الموريتانية

أوردت الإذاعة الموريتانية مساء السبت، أن وزير الخارجية الموريتاني السابق محمد فال ولد بلال تم انتخابه رئيسا للجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات.



وكان محمد فال ولد بلال قد أدى اليمين الدستورية - أمس - عضوا في اللجنة التي تتولى تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية والاقليمية المقررة في الأول من سبتمبر المقبل.



ومن المنتظر انتخاب 219 مجلسا بلديا و157 نائبا برلمانيا و13 مجلسا إقليميا في موريتانيا وذلك في أعقاب تعديل دستوري جرى العام الماضي.