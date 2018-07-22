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فتح التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 في تونس سبتمبر المقبل

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها حددت أوّل سبتمبر المقبل موعدا لفتح باب التسجيل استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر تنظيمها عام 2019.

وقال عضو الهيئة فاروق بوعسكر ، في تصريح اليوم السبت ، أن تقريرا بشأن الانتخابات البلدية لا بد أن يكون جاهزا وفقا للقانون في ظرف ثلاثة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، على أن يتم إرساله إلى الرئاسات الثلاث، وخاصة مجلس نواب الشعب، حيث ستتم مناقشته ومن ثم إعلانه.

وبشأن انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، عبّر فاروق بوعسكر عن أمله في أن يعين مجلس نواب الشعب رئيسًا قبل العطلة البرلمانية ، مشيرا الى أنّ عملية فتح باب الترشيحات لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت يوم 19 يوليو الجاري وتستمر إلى الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التونسية ستجري في أكتوبر 2019 ، بينما تجري الرئاسية في نوفمبر من العام نفسه.

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