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أخبار العالم

القدر ينقذ ركاب طائرة تحطمت أثناء إقلاعها

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:36 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن ركاب طائرة في مدينة تكساس الأمريكية، نجوا بعدما تحطمت أثناء إقلاعها.

ووفقا لبيان إدارة الطيران الذي نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، ونقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، تمكن ركاب الطائرة البالغ عددهم 13 شخص، من النجاة من الحادثة، التي وقعت في مطار بورنت البلدية عندما كانت الطائرة "دوجلاس دي سي-3" متجهة إلى أوشكوش في ويكونسن ولكنها انحرفت عن حافة المدرج واشتعلت فيها النيران.

وأوضح حساب مكتب عمدة مقاطعة بورنيت على "فيس بوك" أنه تم نقل راكب واحد إلى المستشفى جوا، متأثرا بحروق خطيرة، بينما تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى وهم مصابين بجروح طفيفة.

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