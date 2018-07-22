بيراميدز يعلن عن ضم نجم البرازيل

نجحت إدارة نادي بيراميدز في اتمام التعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجينهو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إدارة النادي نجحت في ضم اللاعب من نادي كورينثيانز البرازيلي وهو يملك من العمر 30 عامًا.



وتسعى إدارة نادي بيراميدز بقيادة حسام البدري واحمد حسن الي تدعيم الفريق بالعديد من النجوم واللاعبين المتميزين وذلك من اجل المنافسة بقوة على بطولة الدوري الممتاز.