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رياضة

نيمار يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:36 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار، أنه ما ينشر من تقارير حول انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني مجرد "تكهنات من الصحافة".

وتعليقا على هزيمة بلاده في الدور ربع النهائي أمام بلجيكا في بطولة كأس العالم قال اللاعب، في تصريحات صحفية، أثناء تواجده في معهد نيمار برايا جراندي: "كنت في حالة حداد، كنت حزينا للغاية، ولكن الحزن يمر، ولدي ابني وعائلتي وأصدقائي، ولا يريدون رؤيتي مكتئبا، فلدي سبب إضافي لأكون سعيدا عن أكون حزينا"، وتابع: "لن أقول إنني لا أريد أن ألعب مرة أخرى، ولكنني لم أرغب في رؤية الكرة أو رؤية أية كرة أخرى".

ولكن اللاعب أكد أنه غير متأثر من عبء التوقعات على عاتقه، سواء مع ناديه أو بلده، وأكد أنها لا تثقل كاهله، وقال: "صحيح أن هناك معايير مزدوجة، عندما يتعلق الأمر بي، لقد أدركت هذه المسؤولية، ليس فقط بالنسبة للبرازيل، ولكن أيضا في لعبة كرة القدم، منذ أن كان عمري 17 و 18 عاما"، وتابع: "لقد أعددت نفسي للتعامل مع هذا الضغط النفسي، وأعرف أنه يزيد عندما لا تتحقق النتائج المرجوة".

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