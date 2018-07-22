ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جماعات الصناعة بألمانيا تحذر واشنطن من التعريفات قبل اجتماع الأربعاء

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:38 ص
صدى البلد
رويترز
حذرت جماعات الصناعة في ألمانيا اليوم الأحد من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أو هددت بفرضها تخاطر بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة نفسها.

وجاء هذا التحذير قبل اجتماع من المقرر عقده يوم الأربعاء بين جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسائل تجارية.

وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي في أول يونيو ويهدد ترامب بمد العقوبات إلى سيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي .

وقال ديتر كمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية لصحيفة فيلت ام زونتاج إن من الحكمة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهما.

وأضاف أن " التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها". وقال أن على يونكر أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ستضر نفسها بفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها.

وقال إن صناعة السيارات الألمانية توظف أكثر من 118 ألف شخص في الولايات المتحدة وإن 60 في المئة مما ينتجونه يتم تصديره لدول أخرى من الولايات المتحدة.

وأضاف "يجب على أوروبا عدم السماح بأن يتم ابتزازها ويجب أن تظهر بشكل فيه ثقة في الولايات المتحدة".

وحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحد من توقعات ما يمكن أن يحققه يونكر وقللوا من أهمية إشارات إلى أنه سيصل إلى واشنطن حاملا خطة جديدة لإعادة العلاقات الطيبة بين الجانبين.

ترشيحاتنا

الزمالك يخطف لاعبا بدوري القسم الثالث قبل انضمامه لـ خيتافي الإسباني

الجوع يدفع فيل للهجوم على حافلة..فيديو

مدرب الزمالك سابقاً يمدح رد فعل الشناوي حول أنباء انتقاله لبيراميدز

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. 98.17% للطب و 97.92% للأسنان و96.8% للصيدلة .. والهندسة مرحلة ثانية

الزمالك ينهى صفقة فرجاني ساسي.. واللاعب في القاهرة خلال 48 ساعة

فيديو جراف..محمد صلاح على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

طريقتان لعلاج اللدغات القاتلة.. كيف يعيش أهالي سيناء مع العقارب والثعابين

محافظ كفر الشيخ يشهد أكبر حفل زفاف جماعي.. صور

مفاجأة.. أماكن بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الثانية

شاهد..لحظة القبض على مسلح لوس أنجلوس بعد قتله امرأة وتحرير الرهائن

خلود سليمان: أدعم موهبة الطفل في عالم الموضة وأعترض على استغلالها

6 خطوات للتمتع بالرشاقة طول العمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

تنصيب خالد النبوي ونصير شمة سفيرين لبنك الدم.. صور

فيديو

طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه
نقيب الزراعيين يدعو رجال الأعمال للمساهمة فى دعم حملة التشجير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟