اعتراض طائرة قرب منتجع ترامب

أعلنت السلطات الأمريكية أن مقاتلة طراز "أف 16"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية اعترضت طائرة صغيرة، بالقرب من منتجع للجولف يملكه الرئيس دونالد ترامب، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، حيث يقيم الرئيس حاليًا.



وأوضحت السلطات أن الطائرة دخلت منطقة محظورة مؤقتًا "دون الحصول على تصاريح أو إجراء اتصالات مناسبة" فوق منطقة بيدمينستر، وهبطت الطائرة بسلام، والتقى المسئولون المكلفون بإنفاذ القانون بالطيار، وكان ترامب وصل نيو جيرسي، الجمعة، ومن المقرر أن يغادر صباح الأحد.