رئيسا الصين والسنغال يتعهدان بخلق مستقبل أفضل للعلاقات

تعهد الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره السنغالي ماكي سال، بخلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية السنغالية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع نظيره السنغالي في داكار، حيث يقوم "شي جين بينج" بأول زيارة دولة لرئيس صيني إلى السنغال خلال تسع سنوات، والأولى له في منطقة غرب إفريقيا.



وشهد الزعيمان - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأحد - التوقيع على وثائق تعاون متعددة، من بينها: وثيقة بشان البناء المشترك للحزام والطريق.



وكان الرئيس الصيني قد وصل - أمس - إلى السنغال، قادما من الإمارات، حيث يقوم بجولة خارجية تشمل كذلك رواندا، وجنوب إفريقيا، حيث يحضر القمة العاشرة لمجموعة (بريكس) للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا، وموريشيوس.