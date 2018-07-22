ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كوبا تستهدف بناء اشتراكية وليس شيوعية في مسودة الدستور

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون كوبيون كبار لأعضاء البرلمان في مطلع الأسبوع إن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد ولكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغير الزمن.

وبدأت كوبا تغير دستورها الذي يعود للحقبة السوفيتية بدستور جديد يعكس وينفذ التغييرات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى جعل نظامها الاشتراكي القائم على حزب واحد قابلا للاستمرار.

وقال هوميرو أكوستا سكرتير مجلس الدولة للنواب يوم السبت إن الدستور سيعترف على سبيل المثل بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية .

ويتعين أن يعطي هذا اعترافا قانونيا أكبر بالمشروعات التجارية الصغيرة التي انتعشت في أعقاب إصلاحات السوق.

وتعزز مسودة الدستور أيضا على ما يبدو المؤسسات السياسية وتخلق هيكلا جماعيا بشكل أكبر للقيادة بعد حكم الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو وأخيه الأصغر راؤول كاسترو الذي استمر نحو 60 عاما.

وقام كاسترو بتسليم الرئاسة في أبريل نيسان لميجيل دياز كانيل على الرغم من احتفاظه برئاسة الحزب الشيوعي حتى عام 2021 . ويرأس كاسترو أيضا لجنة التعديل الدستوري.

وقال أكوستا إنه بموجب الدستور الجديد لن يصبح الرئيس رئيسا لمجلس الدولة ومجلس الوزراء. وبدلا من ذلك يستحدث الدستور منصب رئيس الوزراء ويعين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة تنفيذية في كوبا. وتحدد المسودة أيضا عمر الرئيس وحدود فترات الرئاسة حيث تنص على ضرورة أن يقل عمره عن 60 عاما عند توليه المنصب أول مرة وألا تتجاوز فترات الرئاسة فترتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس سنوات.

وتحذف المسودة فقرة في الدستور الحالي تنص على أن الهدف هو بناء "مجتمع شيوعي".

وبدلا من ذلك تتحدث ببساطة عن بناء نظام اشتراكي مما يعكس حقيقة أن كوبا دخلت حقبة مختلفة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وذلك طبقا لما قاله رئيس الجمعية الوطنية إيستيبان لازو .

ترشيحاتنا

تحية الرئيس السيسي للشهداء وسلام السلاح لتضحيات المصريين على رأس اهتمامات الصحف

المنامة تكشف مؤامرة قطرية تضر علاقة البحرين بالسعودية

6 خطوات للتمتع بالرشاقة طول العمر

مغني سورة الفاتحة يعتذر للأزهر وللشعب المصري.. فيديو

أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا.. والمعارضة تكشف أسرار الزيارة

موازنة البرلمان: سيناء شريان اقتصادي وأمن قومي لمصر

تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد

حكم وضوء من خرج منه دم

تعيين مصري رئيساً تنفيذياً لشركة فيراري

ننشر كواليس جلسة جروس وأمير مرتضي

سميرة محسن: مسرح القطاع الخاص سياحي.. ورفضت العمل فيه

نيمار يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

الصحة العالمية: التبرع بالدم يساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح .. صور

فيديو

مشروب يقضي على الأنيميا في أسبوع.. فيديو
طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟