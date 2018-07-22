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منوعات

الأمير جورج البريطاني يحتفل بعيد ميلاده الخامس

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
رويترز
نشرت العائلة المالكة في بريطانيا صورة للأمير جورج مبتسما، أمس، السبت، مع استعداد ابن حفيد الملكة إليزابيث للاحتفال بعيد ميلاده الخامس.

والأمير جورج هو أكبر أبناء الأمير وليام وزوجته كيت الثلاثة،‭ ‬والتقطت هذه الصور له في حديقة منزله في كلارنس هاوس بوسط لندن بعد تعميد أخيه لويس في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيبلغ الأمير جورج الخامسة اليوم، الأحد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل" أن الأمير جورج سيحتفل بعيد ميلاده في جزيرة موستيك في الكاريبي مع أسرته.

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