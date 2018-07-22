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أخبار العالم

نقل مئات من أعضاء الخوذ البيضاء السورية إلى الأردن عبر إسرائيل

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
رويترز
قال وسائل إعلام إنه تم إجلاء نحو 800 من أعضاء جماعة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني وأسرهم إلى الأردن عبر إسرائيل اليوم الأحد من جنوب غرب سوريا حيث تشن القوات الحكومية السورية هجوما تدعمه روسيا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أكمل "عملية إنسانية لإنقاذ

أفراد منظمة مدنية سورية وأسرهم.. بسبب تهديد مباشر لحياتهم".

وأضاف أنه تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى بلد مجاور لم يحدده وأن عملية الإجلاء جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هؤلاء السوريين أعضاء في جماعة الخوذ البيضاء. وتُعرف هذه الجماعة رسميا باسم الدفاع المدني السوري ولكنها تشتهر بخوذها البيضاء المميزة. وتقوم تلك الجماعة بعمليات إنقاذ في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على موقعها الإلكتروني إن المملكة "أذنت للأمم المتحدة تنظيم مرور نحو 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية".

وقالت الوكالة إن "هؤلاء المواطنين السوريين الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية فروا بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق". وأضافت إن "هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم عبر الأردن، والتي التزمت بها الدول الغربية الثلاث، على أن سقفها ثلاثة أشهر".

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