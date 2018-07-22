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مكتب التحقيقات ينشر وثائق بشأن مراقبة مستشار سابق لترامب

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
رويترز
نشر مكتب التحقيقات الاتحادي أمس السبت، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترامب في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية في 2016.

وتضمنت الوثائق التي بلغت 412 صفحة طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.

وقال طلب التحقيق الذي قُدم في أكتوبر 2016 إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية".

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017 بعد تولي ترامب السلطة. ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية ولم توجه له اتهام بارتكاب أي جريمة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعت هي ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إن " مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين" بحملة ترامب .

وأضافت أن بيدج "أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية".

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