مقتل امرأة في متجر شهد عملية احتجاز رهائن نفذها مسلح في لوس أنجلوس

أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مقتل إمرأة في أحد المتاجر شهدت عملية احتجاز رهائن نفذها مسلح قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.



وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن مسلحا يعتقد أنه أطلق النار على جدته وصديقته قام بإطلاق النار على الشرطة عند مطاردته قبل أن يقتحم أحد المتاجر ويحتجز الرهائن بداخله.



من جهتها، قالت مصادر في الشرطة الأمريكية إن "مشتبها به تورط في شجار عائلي قاده إلى إطلاق النار على جدته وسيدة أخرى في المكان"، مضيفا أن المشتبه به فر من المكان قبل أن يدخل إلى متجر (تريدر جوز) بعد إطلاق نار متبادل مع قوات الأمن.