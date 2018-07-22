بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

بدأت قوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة العاشرة من إزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها والمحافظات.



وتم خلال اليوم الأول للموجة العاشرة التى انطلقت فى كل المحافظات،حسب بيان غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية،إزالة ٣٤١ حالة تعديات مبانى بإجمالى ١٦٧ ألف متر مربع ونحو ١٢٦ حالة تعديات أراضى زراعية بإجمالى مساحة ٣١٠١ فدان

وسوف تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لإزالة التعديات التى تشملها الموجة العاشرة .



وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية أن الإزالة تشمل الحالات التى لا يجوز تقنينها أو لم يتقدم واضعوا اليد بطلبات تقنين بشأنها .



وتتابع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرفة التى شكلها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تنفيذ قوات إنفاذ القانون لعمليات الإزالة وفقا للقانون لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.