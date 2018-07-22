سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور بالجيزة.. فيديو

أفاد العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة،بأن كوبرى 15 مايو ونفق الأزهر يعملان بشكل جيد، بالإضافة إلى كوبرى عباس وكوبرى جامعة القاهرة ولا توجد عليه أي معوقات.



وأضاف "طاهر"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الأحد، أن الحالة المرورية عادية وهادئة صباح اليوم، لافتًا إلى أن كوبرى 15 مايو أكتوبر يشهد سيولة مرورية فى الاتجاهين، بالإضافة إلى السيولة المرورية أعلى كوبرى الجلاء.



ونوه بأن الطريق الدائرى ومحور صفط يشهدان سيولة مرورية، بالإضافة إلى ميدان لبنان وميدان سفنكس والبحر الأعظم.

