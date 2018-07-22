ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور بالجيزة.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء مجدي
أفاد العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة،بأن كوبرى 15 مايو ونفق الأزهر يعملان بشكل جيد، بالإضافة إلى كوبرى عباس وكوبرى جامعة القاهرة ولا توجد عليه أي معوقات.

وأضاف "طاهر"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الأحد، أن الحالة المرورية عادية وهادئة صباح اليوم، لافتًا إلى أن كوبرى 15 مايو أكتوبر يشهد سيولة مرورية فى الاتجاهين، بالإضافة إلى السيولة المرورية أعلى كوبرى الجلاء.

ونوه بأن الطريق الدائرى ومحور صفط يشهدان سيولة مرورية، بالإضافة إلى ميدان لبنان وميدان سفنكس والبحر الأعظم.

ترشيحاتنا

تعرف على الملياردير السفاح.. قاتل لا يحاسبه أحد

المقاولون العرب: 2 مليار جنيه مبالغ مستحقة للشركة كتعويضات نتيجة قرارات الإصلاح

الزمالك ينهى صفقة فرجاني ساسي.. واللاعب في القاهرة خلال 48 ساعة

نقل مئات من أعضاء الخوذ البيضاء السورية إلى الأردن عبر إسرائيل

اكتشف قائمة بأ8 أطعمة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيف الشرايين

حكم استعمال المحرم حقيبة على وسطه

حكم الدعاء بـ اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه

حكم وضوء من خرج منه دم

ليلى عز العرب: شعري تعرض للتلف بسبب ليالي أوجيني

نيمار يكشف حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

قتيل ومصابان في سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

فيديو

مشروب يقضي على الأنيميا في أسبوع.. فيديو
طريقة تحضير كرات الخرشوف بالبارميزان المغذية لجميع أفراد الأسرة
محمد عفيفي: تحقيق التنمية الاقتصادية مشروط بدراسة التاريخ.. فيديو
أستاذ تاريخ: الإخوان مارسوا استعراض القوة أمام عبدالناصر وفشلوا.. فيديو
فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟