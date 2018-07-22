ننشر جدول أعمال البرلمان ليوم الأربعاء المقبل

يناقش مجلس النواب ضمن جدول أعماله ليوم الأربعاء المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات بقوانين، مقدمة من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.



وتضمنت الاقتراحات اقتراح النائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والعضو برديس سيف الدين عمران، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.



وتضمن جدول الأعمال ٥٣ مقترحا، من بينها: الاقتراحات برغبة، مقدمة من العضو بسام فليفل، بشأن تدبيش الطريق أمام مجمع المصالح نبروه ومحطة مياه الشرب والحملة الميكانيكية لمجلس المدينة – مدينة نبروه – محافظة الدقهلية، وشملت الاقتراحات اقتراح النائب أحمد همام، بشأن مد خط مواسير كمغذى لترعة برسوم من مغذى صدفا إلى مغذى الرميلة التابع لرى مركز تمى الأمديد وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الزراعى بهندسة رى مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.



وتضمن جدول الاعمال اقتراح من النائب محمد محمود العتمانى، بشأن إنشاء بوغاز جديد في مواجهة كوبرى البغدادى مباشرة بمنطقة شطا محافظة دمياط، وشملت الاقتراحات اقتراح من النائبة غادة صقر، بشأن تخصيص مساحة 7000م تابعة لوزارة الموارد المائية والري بشارع المعهد بمحافظة دمياط لإنشاء مجمع مدارس (رياض أطفال، ابتدائية، إعدادية، ثانوية).



وورد بجدول الأعمال أيضا اقتراح أحمد نشأت منصور، بشأن إنشاء كوبرى أعلى ترعة نجع حمادى أمام قرية الحمادية –مركز سوهاج – محافظة سوهاج، واقتراح من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إحلال وتجديد كوبري سرى باشا بعزبة الزعنى بقرية بنى حكم التابعة لمجلس قروى بنى غنى مركز سمالوط – محافظة المنيا.



ويناقش البرلمان اقتراحا مقدما من النائب حسام العمدة، بشأن عمل مغذٍ لترعة وشاشة مركز سمسطا – محافظة بني سويف من البحر اليوسفي وآخر من العضو حسين محمود عشماوي، بشأن تغطية ترعة النصراني بين قرية الإصلاح الزراعي وقرية أسما – محافظة القليوبية.



وتضمنت الاقتراحات اقتراحات العضو ياسر عبد التواب سلومة، بشأن عمل تكاسي خرسانية أو حجرية على بحر البنات من كوبري عزبة أبو عويس حتى كوبري منشأة سيف مركز أطسا – محافظة الفيوم، وأيضا العضو مديح عمار زناتي، بشأن تغطية مصرف البداري الرئيسي المؤدي إلى مصرف عنان بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.



وتضمنت الاقتراحات أيضا العضو عبد الباقي تركيا، بشأن تسوية حالات أصحاب المباني الحاصلين على أحكام بالبراءة من المحاكم قبل عام 1989 في حالات التعدي على الأراضي الزراعية.



وتتضمن الاقتراحات أيضا اقتراح العضو عصام أبو المجد، بشأن الموافقة على إنشاء محكمة الإبراهيمية الجزئية – محافظة الشرقية.



وذكر جدول الأعمال اقتراح العضو عصام أبو المجد، بشأن الموافقة على فتح مكتب للشهر العقاري بمبنى المرور الجديد لأهالي مركز ههيا – محافظة الشرقية، وكذلك اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي – مركز سمالوط – محافظة المنيا.



وشملت الاقتراحات اقتراح العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد الفراسية – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، والعضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد فاوجلى – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج.



وتضمنت حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء مكتب بريد منطقة منشية جمال عبد الناصر حى حلوان – محافظة القاهرة.



ويدرس البرلمان أيضا اقتراح النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن تثبيت عدد من العاملين بشركة "ايجاس" غاز الأقاليم فرع محافظة سوهاج أسوة بزملائهم.



وشملت الاقتراحات اقتراح العضو زكريا حسان، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعي إلى قرية سفلاق مركز ساقلته – محافظة سوهاج.



وأيضا العضو جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى والعزب – محافظة القليوبية بخلاف النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع منازل مدينة إدكو –محافظة البحيرة و كذلك اقتراح محمد محمد على كلوب، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة فاقوس وإدراجه في خطة العام المالي 2017/2018 – محافظة الشرقية.



وتضمنت الاقتراحات اقتراح خالد على العراقى، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لأحياء مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية، والعضو أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الإبراهيمية القبلية والبحرية والعباسية – مركز كفر سعد – محافظة دمياط، وكذلك النائب حسين عشماوي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقرية منطي – محافظة القليوبية.



وتناقش الجلسة العامة مجموعة من المقترحات كالاقتراح الذي تقدم بدوي النويشي، بشأن إدخال الغاز الطبيعي لبعض القرى بمركز الواسطى – محافظة بني سويف، وكذلك اقتراح النائب رانيا السادات، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة القنال الداخلي محافظة بورسعيد المخصصة لإنشاء مركز تجاري عليها بمساحة 7252 مترًا لأصحاب الأستوكات بالمنطقة بخلاف اقتراح محمد الزاهد، بشأن تعميم ازدواج كل الشوارع بين المجاورات مع توسعتها بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.



ويدرس مجلس النواب عددا من الاقتراحات الأخرى، وهى اقتراح أحمد الطنطاوي، بشأن تحويل مستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ إلى مستشفى عام، واقتراح العضو محمد ناجح حسب النبي، بشأن إحلال وتجديد كوبري نبروه الصغير على بحر شبين – محافظة الدقهلية، واقتراح العضو محمد ناجح حسب النبي، بشأن ربط مدينة المنصورة بالطريق الإقليمي مرورًا ببلبيس والزقازيق والسنبلاوين ثم مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، واقتراح العضو حسام العمدة، بشأن إقامة منطقة صناعية بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة سمسطا – محافظة بني سويف، واقتراح النائب بسام منصور فليفل، بشأن استكمال السور من الناحية البحرية لمركز شباب كفر بهوت، واستكمال الدور العلوي للمركز بنبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب جمال كوش، بشأن تجهيز وتوفير الأدوات الرياضية والأثاث وشاشات عرض لبعض مراكز شباب قرية مرصفا.

