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هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة تحدي مصر إنترنت الأشياء

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:26 ص
مسابقة تحدى مصر ﻻنترنت
مسابقة "تحدى مصر ﻻنترنت اﻻشياء"
أحمد عبد العزيز
حصدت فرق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "تحدي مصر لإنترنت الأشياء"، وذلك على مستوى مشاريع التخرج للعام الجامعى 2017 /2018، والتي نظمتها جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) فرع إدارة التكنولوجيا، بالتعاون مع مجمع الإبداع ببرج العرب، وجامعة الإسكندرية، وأكاديمية البحث العلمي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأدار المسابقة مؤسسة حدث للابتكار وريادة الأعمال.

وقام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد السبكي رئيس شركة واحات السيليكون والدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لمجمع ابداع برج العرب بتسليم الجوائز خلال حفل الختام الذي اقيم أمس السبت 21 يوليو في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

من جانبه قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن فريق DigiMation حصل على المركز اﻻول، وفريق Prognose حصل على المركز الثاني،بينما حصل فريق A Power team على المركز الثالث.

وأوضح "الكردي"، أن المسابقة أقيمت تحت شعار "المدن الذكية المستدامة"، بهدف تعزيز مفاهيم إنترنت الأشياء لدى الخريجين للاستفادة منها في مشروعات تخرجهم وزيادة الاتجاه إلى تأسيس الشركات الناشئة التي تتيح الحلول الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء بما يتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة، وتتماشى مع متطلبات التنمية.

جدير بالذكر أن مشروع تحدي مصر لإنترنت الأشياء انطلق عام 2016 بدعم من شركة إنتل العالمية ومركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتبنى المشروع رؤية إستراتيجية طموحة تقوم على أساس مجموعة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني ونقل الخبرات العالمية الحديثة في هذا المجال.

بالإضافة إلى تبني المشروعات المتميزة وتمويلها عبر الحاضنات التكنولوجية وتوفير فرص قوية لعرض تلك النتائج والإنجازات على المستثمرين ودعم توجه الدولة في الاعتماد على التطبيقات الجديدة لتعزيز تواجدها على الخريطة العالمية بين مصاف الدول ذات الرؤى الذكية.
هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة تحدي مصر إنترنت الأشياء
هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة تحدي مصر إنترنت الأشياء
هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة تحدي مصر إنترنت الأشياء
هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة تحدي مصر إنترنت الأشياء

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