الممثل الكوميدي راسل براند يرزق بابنته الثانية

ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن الممثل الإنجليزي "راسل برند" رُزق مؤخرًا بابنته الثانية من زوجته "لورا جالاشر"، ووفقاً للتقارير فأن زوجة الممثل الكوميدى أنجبت بنتا فى بداية هذا الشهر.
راسل براند البالغ من العمر 43 عامًا كان فى حالة سعادة كبيرة وكان هذا واضح فى عروضه الكوميدية حيث كان يتحدث كثيرًا عن مولودته الجديدة.
ويبدو أن الزوجان أتفقا على أن يحتفلوا بهذه المناسبة فى أضيق الحدود بعيدًا عن الأضواء وعدسات الكاميرا حيث لم يعرف الخبر فى وقته جدير بالذكر أن براند ولورا رزقوا بأبنتهم الأولى "مابيلا" فى نوفمبر 2016 وتزوجوا بعدها فى احتفال رومانسى فى أغسطس 2017.