الممثل الكوميدي راسل براند يرزق بابنته الثانية

ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن الممثل الإنجليزي "راسل برند" رُزق مؤخرًا بابنته الثانية من زوجته "لورا جالاشر"، ووفقاً للتقارير فأن زوجة الممثل الكوميدى أنجبت بنتا فى بداية هذا الشهر.





راسل براند البالغ من العمر 43 عامًا كان فى حالة سعادة كبيرة وكان هذا واضح فى عروضه الكوميدية حيث كان يتحدث كثيرًا عن مولودته الجديدة.



