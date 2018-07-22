رشا مجدي: ثورة يوليو جسدت قيم العطاء والتضحية لأبناء القوات المسلحة

أشادت الإعلامية رشا مجدى، بدور ثورة يوليو في إنقاذ مصر، قائلة إن المصريين ينتظرون شهر يوليو من كل عام لمشاهدة حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، وذلك تزامنًا مع ذكرى ثورة 23 يوليو فى الذكرى الـ 66 لها.



وأضافت "رشا مجدي"، خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، أن ثورة يوليو المجيدة أنقذت مصر من الظلام ووضعتها على المسار الصحيح، وجسدت قيم العطاء والتضحية والعطاء لأبناء القوات المسلحة.



وأشارت إلى أن رجال القوات المسلحة وقفوا بجانب جميع فئات الشعب المصري في ثورة يوليو من أجل إعلاء كلمة الوطن.

