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الصحف الإماراتية: بن زايد يودع الرئيس الصيني.. وبوتين يقدم عرضا لـ ترامب.. فتوى نادرة تجعل 299 مغربية مأذونات شرعيات.. الإمارات تطالب بحماية الفلسطينيين

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:51 م
صحف إماراتية
صحف إماراتية
حسام رضوان
  • "البيان": بن زايد يشكر شي جين بينج على زيارته
  • "الإمارات": القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي، يتطلب تضافر الجهود العربية
  • الإمارات تعترف بإصدارات الأصول الرقمية أوراقًا مالية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، حيث سلطت الضوء على مغادرة الرئيس الصيني لأبوظبي بعد انتهاء زيارته المثمرة إلى البلاد.

محمد بن زايد: صورة مشرقة وتفاؤل كبير بـمزيد من الشراكات بيـن الإمـارات والصين
وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان"، غادر الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين، أمس، السبت، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره على ما أبداه الرئيس الصيني من مشاعر طيبة، وقال: "أنا شاكر لك فخامة الرئيس، هذه بلدك الثاني كما ذكرت ونحن نعتز بهذه العلاقة ونتمنى لك رحلة موفقة".

كما نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "تشرفت باستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينج في قصر البحر، لحظات جميلة ومميزة جمعتني وأبنائي وأحفادي مع فخامته سادتها روح الألفة والمودة والأحاديث الطيبة، لم تغب عنها الصورة المشرقة والتفاؤل الكبير بمزيد من الشراكات البناءة بين بلدينا الصديقين".

الإمارات تعترف بإصدارات الأصول الرقمية أوراقًا مالية
ووفقا لـ"الإمارات اليوم"، عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع (من الدورة السادسة للمجلس) في الهيئة بدبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، لبحث عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية، وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها، حيث أقر المجلس خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها كأوراق مالية.

299 امرأة يصبحن "مأذونات شرعيات" على أثر فتوى نادرة بالمغرب
أعلنت وزارة العدل المغربية أنها اختارت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على أثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

وقالت صحيفة "البيان" إن وظيفة "المأذون شرعي" ظلت على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكرا على الرجال، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل.

الإمارات تدعو لتحرك عربي لتحصين حقوق الفلسطينيين
ووفقا لصحيفة "الخليج"، أكدت الإمارات ضرورة التوافق على برنامج برلماني عربي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، من أجل الضغط على الكيان الصهيوني، لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وخلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي استضافها مجلس النواب المصري، ضمن الدورة الـ٢٨ الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، أمس، السبت، برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، قال مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي، يتطلب تضافر الجهود العربية والوحدة، من أجل استمرار دعمها، في ظل الجرائم التي ترتكب من جانب الاحتلال الصهيوني.

بوتين قدم عرضًا بخصوص أوكرانيا خلال قمته مع ترامب
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرضًا "ملموسًا" إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص أوكرانيا، حسبما أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أمس الأول، الجمعة، بعد أن ذكر تقرير أن الزعيم الروسي اقترح إجراء استفتاء في شرقي أوكرانيا الغارق في نزاع.

ووفقا لـ"الخليج"، قال السفير اناتولي انتونوف إن "هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة"، في إشارة إلى النزاع المستمر منذ أربع سنوات، لكنه رفض أن يقدم تفاصيل محددة في لقاء جمع خبراء وصحفيين في موسكو.

وتأتي تصريحات انتونوف بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الخميس، أن بوتين دعا خلال قمة هلسنكي إلى إجراء استفتاء بمساعدة الأسرة الدولية في إقليمي دونتيسك ولوغانسك الانفصاليين في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسئولين حضروا اجتماعات بوتين المغلقة مع دبلوماسيين روس الخميس، أن ترامب طلب من بوتين عدم طرح فكرة الاستفتاء بشكل علني بعد القمة، لإعطاء الرئيس الأمريكي المزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، لكن واشنطن سارعت إلى استبعاد هذه الفرضية.

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