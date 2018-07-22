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رياضة

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:26 ص
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
عمرو الحلوانى
صرح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك،بأن اللاعب التونسي فرجاني ساسي، قام بإجراء اتصال هاتفي به لحسم أمر انضمامه للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد اللاعب، لمرتضى منصور، تمسكه بالتواجد مع الزمالك بالفترة المقبلة،وتم الاتفاق على كافة تفاصيل انضمامه للقلعة البيضاء.

وأعلن رئيس الزمالك، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن ساسي، سيوقع عقدًا مدته 3 مواسم، وأنَّه سيصل إلى القاهرة، خلال اليومين المقبلين للانضمام إلى تدريبات الفريق.

كانت الفترة الماضية، قد شهدت جدلًا كبير حول الصفقة، في ظل عدم حضور اللاعب إلى القاهرة لتوقيع العقد الجديد مع الزمالك.

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